Crisi Forza Italia Trinitapoli, Cosimo Muoio: “No a giochi di potere trasversali. Chiarezza sulla linea politica nella BAT”

TRINITAPOLI - In merito alle recenti dinamiche che interessano l’assetto locale di Forza Italia, i rappresentanti istituzionali del partito (Vicesindaco e Consiglieri Comunali) intervengono per denunciare una gestione politica ritenuta irrituale e priva di trasparenza.

Una gestione fuori dalle regole

È quantomeno singolare che un partito scelga di convocare i propri rappresentanti eletti in seno al Consiglio Comunale tramite un comunicato stampa, scavalcando il Segretario cittadino. Tale condotta appare ancora più grave, data la “querelle” interna: da un lato un commissariamento rispedito al mittente, dall’altro il silenzio degli organi nazionali. Chi rappresenta oggi il partito? Il Segretario legittimamente eletto o un commissario cooptato?

Coerenza amministrativa e identità di Centrodestra

I rappresentanti istituzionali di Forza Italia ribadiscono che resteranno saldamente all’interno della linea politica dell’amministrazione comunale, da sempre orientata ai valori del Centrodestra.

Non si presteranno a giochi di potere trasversali o ad ambiguità politiche, purtroppo già viste in altri comuni della BAT e nella stessa Provincia, dove ufficialmente si milita nel Centrodestra ma, ufficiosamente, si agisce come “stampella” del Centrosinistra. Non accetteremo operazioni politiche opache o sostegni “sinistri” finalizzati a interessi personali anziché al bene della comunità.

Il mandato e la richiesta di un confronto nazionale

Dopo due anni di silenzio, non accettiamo diktat tardivi, specialmente da chi non ha ritenuto di confrontarsi con noi durante le Regionali o le Provinciali. Pertanto, si dichiara quanto segue:

1. Lealtà al Programma: Essendo nati dalla lista civica “Resilienza Trinitapolese” e avendo aderito a Forza Italia a mandato iniziato, la nostra priorità resta il programma amministrativo e il DUP sottoscritto con il Sindaco.

2. Richiesta di Intervento Nazionale: Siamo pronti ad un incontro, ma pretendiamo la presenza di rappresentanti della Segreteria Nazionale. È necessario chiarire, una volta per tutte, quale indirizzo politico Forza Italia debba seguire nella BAT: se il partito deve valorizzare chi porta voti e consenso o se deve premiare chi tradisce gli interessi del movimento per tornaconto personale, esautorando la classe dirigente locale.

Il partito deve prima risolvere le proprie contraddizioni interne e imparare che i rappresentanti delle istituzioni meritano rispetto e metodi di confronto democratici, non convocazioni via stampa.

COSIMO MUOIO (Vicesindaco di Trinitapoli)