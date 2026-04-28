Margherita di Savoia, il Consiglio comunale approva i punti all’ordine del giorno. Falcone: «Il Comune gode di una situazione finanziariamente molto stabile»

MARGHERITA DI SAVOIA - Tutti presenti in aula i consiglieri comunali in occasione della sessione ordinaria convocata per lunedì 27 aprile 2026.

Sono stati approvati, con 13 voti favorevoli (maggioranza più i consiglieri Muoio e Quarta) e 4 astensioni (i rimanenti consiglieri di minoranza), i primi tre punti all’ordine del giorno: la ratifica della delibera di Giunta comunale n. 51 del 25 marzo 2026, con conseguente variazione al bilancio di previsione (a seguito del rinnovo del Contratto collettivo nazionale del pubblico impiego); la variazione al programma triennale dei lavori pubblici; e la variazione al bilancio di previsione ad essa collegata.

Nello specifico, la variazione al programma triennale dei Lavori Pubblici è relativa ad un finanziamento, recuperato nel corso del 2025, riguardante i Fondi di Coesione per un importo complessivo di 1.700.000 euro, finalizzato alla realizzazione di un parco urbano in Zona Regina, al risanamento di Zona Erba dei Cavallari, alla riqualificazione di Via Maggiore Galliano e Via Mazzini ed alla realizzazione di un centro diurno per anziani in zona area sport ex Cral: a tale scopo è già stato sottoscritto un protocollo d’intesa con la Regione Puglia.

Il Rendiconto della Gestione per l’esercizio 2025 è stato approvato con 12 voti favorevoli (con la maggioranza ha votato la consigliera Muoio) e 5 contrari (Galiotta, Di Lecce, G. Leone, Pestillo e Quarta).

In relazione a quest’ultimo argomento è stato particolarmente significativo l’intervento in aula del Responsabile dei Servizi finanziari dell’Ente, dott. Fabrizio Falcone: «Il Comune di Margherita di Savoia gode di una situazione finanziariamente molto stabile, non vi è nessun timore di poter ritornare a situazioni analoghe a quelle del pre-dissesto: il Rendiconto della Gestione per l’esercizio 2025 è stato redatto nel rigoroso rispetto del principio di prudenza».

Nel corso dei lavori l’assemblea ha rivolto un messaggio d’auguri ai neo eletti consiglieri provinciali Salvatore Lattanzio ed Emanuele Quarta.

La seduta è stata trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia. (Video)

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO