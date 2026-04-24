Sicurezza bancaria, rinnovato il protocollo d’intesa tra Prefettura BAT, ABI ed istituti di credito

BARLETTA - Rafforzare le misure di prevenzione e contrasto della criminalità ai danni delle banche e della clientela: questo l’obiettivo del Protocollo d’Intesa rinnovato questa mattina nel Palazzo del Governo di Barletta. L’accordo è stato sottoscritto dal Prefetto di Barletta-Andria-Trani, Flavia Anania, e dal Coordinatore di OSSIF, il Centro di Ricerca dell’Associazione Bancaria Italiana sulla Sicurezza Anticrimine, Marco Iaconis, alla presenza dei vertici provinciali delle Forze di Polizia e dei rappresentanti degli istituti di credito operanti sul territorio.

L’intesa, rinnovata alla luce dell’evoluzione dei fenomeni criminosi e delle più recenti direttrici strategiche in materia di ordine e sicurezza pubblica, si pone l’obiettivo prioritario di rafforzare la collaborazione tra istituzioni e sistema bancario per la promozione di misure integrate di prevenzione e contrasto alla criminalità, con particolare riguardo ai reati predatori, agli atti vandalici e terroristici, nonché alle aggressioni al personale.

Infatti, il Protocollo ha come obiettivo prioritario il rafforzamento dello scambio informativo tra banche e Forze di Polizia, anche attraverso l’utilizzo di un database anticrimine gestito dall’OSSIF (il Centro di Ricerca dell’ABI sulla sicurezza anticrimine), oltre all’adozione di standard minimi e omogenei per la sicurezza delle filiali e delle apparecchiature ATM.

Inoltre, previste la realizzazione di una mappatura integrata dei sistemi di videosorveglianza e delle misure di sicurezza, funzionale alle esigenze operative delle Prefetture e delle Forze di Polizia, e la promozione di iniziative di formazione e diffusione della cultura della sicurezza, con particolare attenzione alla prevenzione delle truffe ai danni delle fasce più vulnerabili.

Con la sottoscrizione odierna, la Prefettura di Barletta-Andria-Trani ed ABI consolidano un modello avanzato di governance della sicurezza, fondato sulla cooperazione interistituzionale e sull’innovazione degli strumenti di prevenzione, a tutela dei cittadini, degli operatori economici e della stabilità del sistema territoriale.

Comunicato Stampa Prefettura di Barletta-Andria-Trani