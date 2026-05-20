Trinitapoli premiata a Roma: alle classi 1C e 1E del “Don Milani-Garibaldi-Leone” il Premio BimbOil per il progetto “Un filo d’olio per la pace”

TRINITAPOLI - Un importante riconoscimento nazionale che premia la scuola, il territorio e i valori della pace e della condivisione. Le classi 1C e 1E dell’Istituto Comprensivo “Don Milani-Garibaldi-Leone” di Trinitapoli hanno conquistato il 2° Premio BimbOil nell’ambito del progetto nazionale “Olio in Cattedra”, promosso dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio, grazie al lavoro dal titolo “Un filo d’olio per la pace”.

La cerimonia ufficiale di premiazione si è svolta mercoledì 20 maggio presso l’Aula Giulio Cesare del Palazzo Senatorio in Campidoglio, a Roma, in un contesto istituzionale di particolare prestigio.

Protagonisti del significativo traguardo sono stati gli alunni delle classi 1C e 1E, accompagnati dalle docenti Alessandra Frisi, Mariella Losapio e Sabrina Zippone, con il coordinamento della referente del progetto Lucia Rita Parisi. Attraverso attività laboratoriali, percorsi didattici e momenti di partecipazione collettiva, gli studenti hanno sviluppato un elaborato capace di interpretare il valore culturale, educativo e sociale dell’olio extravergine d’oliva, trasformandolo in un messaggio di pace, dialogo e collaborazione tra i popoli.

La giuria ha premiato la qualità del percorso educativo svolto durante l’intero anno scolastico, valorizzando la coerenza del progetto e la capacità degli studenti di coniugare tradizione, territorio e cittadinanza attiva. Il lavoro “Un filo d’olio per la pace” si è distinto per sensibilità, creatività e profondità dei contenuti.

“Olio in Cattedra” rappresenta uno dei più rilevanti programmi educativi promossi dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio con l’obiettivo di diffondere la cultura olivicola italiana e rafforzare il legame tra scuola, agricoltura e identità territoriali. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del MASAF, del MASE, di RENISA, RENAIA, Unaprol e Fondazione EVOO School, mentre la cerimonia conclusiva è stata patrocinata da Roma Capitale e sostenuta dall’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Francesco di Feo, che ha definito il riconoscimento “motivo di orgoglio per l’intera comunità cittadina”, sottolineando il valore del lavoro svolto dalla scuola, dai docenti e dalle famiglie nel promuovere percorsi educativi legati ai valori della pace, della cultura e dell’identità territoriale.

Anche l’assessore all’Agricoltura Giovanni Landriscina ha evidenziato l’importanza del premio ottenuto, sottolineando come il progetto abbia saputo valorizzare la tradizione agricola e olivicola del territorio, trasmettendo alle nuove generazioni principi di sostenibilità, rispetto della terra e consapevolezza culturale.

Redazione CorriereOfanto.it