Regione Puglia, 40 milioni per le filiere agroalimentari: nuova opportunità di sviluppo per le imprese agricole

TRINITAPOLI - Un’opportunità da 40 milioni di euro per sostenere lo sviluppo del comparto agroalimentare pugliese e rafforzare la competitività delle imprese del territorio. È il nuovo bando “Filiere di Puglia”, promosso dalla Regione Puglia nell’ambito del CSR Puglia 2023-2027 – Intervento SRD13, accolto positivamente dall’Amministrazione comunale di Trinitapoli, che invita le aziende agricole e agroalimentari locali a valutare attentamente le opportunità offerte dalla misura regionale.

Il bando, illustrato dal presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e dall’assessore regionale all’Agricoltura Francesco Paolicelli, è finalizzato a sostenere investimenti destinati alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, favorendo l’innovazione dei processi produttivi, la sostenibilità ambientale e l’efficientamento energetico delle imprese agroalimentari pugliesi.

La misura prevede contributi per la ristrutturazione e l’ammodernamento degli immobili produttivi, l’acquisto di impianti e macchinari innovativi, oltre alla realizzazione di interventi legati alla produzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo aziendale. La spesa ammissibile potrà raggiungere i 4 milioni di euro, con contributi fino al 50% per le piccole e medie imprese e fino al 25% per le grandi aziende. Le domande potranno essere presentate dal 26 maggio al 16 luglio 2026.

L’Amministrazione comunale di Trinitapoli ha evidenziato il valore strategico del provvedimento per un territorio fortemente legato all’agricoltura e all’agroindustria. «Si tratta di una misura importante per sostenere concretamente il comparto agricolo e agroalimentare, settore fondamentale per l’economia e l’identità del nostro territorio - dichiara il sindaco Francesco di Feo -. Gli agricoltori rappresentano una risorsa preziosa e questi investimenti possono contribuire a rendere le nostre imprese più moderne, competitive e sostenibili».

Soddisfazione viene espressa anche dall’assessore comunale all’Agricoltura Giovanni Landriscina: «Sostenere le filiere agricole significa valorizzare il lavoro quotidiano di tanti imprenditori che custodiscono il territorio con sacrificio, competenza e passione. Questo bando rappresenta una concreta occasione di crescita e innovazione per tutto il comparto agroalimentare pugliese».

Redazione CorriereOfanto.it