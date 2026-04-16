Lodispoto replica al centrodestra: «Bene la richiesta di carte sul bilancio, disponibile ad ampio confronto nell’interesse della comunità»

ANDRIA - «Prendo atto della legittima posizione del centrodestra (leggi, ndr) ed è condivisibile che l’incontro odierno non sia derubricabile a ordinario passaggio istituzionale. Prendo atto, altresì, della richiesta di ottenere la documentazione relativa al bilancio per verificarne gli interventi previsti: il mio esclusivo interesse è l’approvazione del bilancio perché si tratta del documento di programmazione più rilevante.

Pertanto, nel solco della massima trasparenza amministrativa a cui da sempre ci siamo orientati, ribadisco la disponibilità a condividere tutta la documentazione utile: approvare il bilancio significa sbloccare interventi importantissimi per la nostra comunità ed è questa l’unica cosa che conta. Allo stesso tempo, inviterò ad un nuovo incontro i rappresentanti provinciali di tutti i partiti, con i sindaci e i consiglieri neo eletti, con l’auspicio di aprire un confronto nel merito per addivenire ad un provvedimento frutto della più ampia condivisione.

Di contro, prendo atto della totale assenza ingiustificata dei rappresentanti politici, sindaci e consiglieri, del centrosinistra, ad eccezione del rappresentante della lista “Avanti con la BAT”, Salvatore Lattanzio, e del consigliere della lista del centrosinistra Vittorio Emanuele Quarta. La provincia è un ente di secondo livello la cui rappresentatività in seno agli organi è l’espressione dei governi territoriali e fin quando non ci sarà la tanto auspicata riforma del sistema elettorale diretto, tutte le forze politiche dovranno partecipare nell’interesse del territorio.

Ho sempre portato avanti questa idea di politica comune.

Mi rendo conto che a volte sia difficile, ma i cittadini aspettano risultati, indipendentemente dalle dinamiche dei partiti».

Nota del Presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Bernardo Lodispoto