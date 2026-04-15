San Ferdinando di Puglia, via libera alla “rottamazione quinquies”: misura di sostegno a cittadini e imprese. Masciulli: “Risposta reale alle esigenze del territorio”

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Il Consiglio comunale approva il regolamento per la cosiddetta “rottamazione quinquies”, introducendo uno strumento di definizione agevolata dei debiti locali rivolto a cittadini e imprese.

Il provvedimento consente di regolarizzare le posizioni debitorie nei confronti dell’ente attraverso condizioni più favorevoli, con l’eliminazione di sanzioni e interessi e la possibilità di un rientro sostenibile. Un intervento che si inserisce nel quadro delle difficoltà economiche degli ultimi anni, segnati anche dagli effetti della pandemia.

Alla base dell’iniziativa una proposta politica di Fratelli d’Italia, portata in Consiglio dal consigliere di minoranza Aniello Masciulli, già candidato sindaco, che aveva inserito la misura tra i punti qualificanti del proprio programma.

Nel corso dell’attività consiliare, Masciulli ha più volte sollecitato l’adozione di strumenti concreti a supporto del tessuto produttivo locale, richiamando l’attenzione sull’esigenza di alleggerire il carico fiscale per famiglie e imprese.

«Si tratta di un risultato importante - dichiara Masciulli - che nasce da un lavoro costante e da una visione chiara: sostenere concretamente cittadini e imprese in difficoltà. La proposta avanzata da Fratelli d’Italia trova oggi attuazione, offrendo una risposta reale alle esigenze del territorio».

Il consigliere sottolinea inoltre il valore della misura per il sistema economico locale: «Molte aziende hanno attraversato anni complessi. Oggi potranno alleggerire una pressione fiscale che ne ha limitato la crescita e guardare con maggiore fiducia al futuro».

L’approvazione del regolamento rappresenta un passaggio rilevante non solo sul piano tecnico, ma anche sul versante politico e sociale, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto tra amministrazione e contribuenti.

Decisiva sarà ora la fase attuativa, che dovrà essere accompagnata da un’adeguata attività informativa per garantire la massima diffusione delle opportunità previste. Masciulli annuncia un monitoraggio costante sull’applicazione della misura e ribadisce l’impegno a promuovere ulteriori interventi a sostegno del rilancio economico e sociale della città.

GAETANO DALOISO