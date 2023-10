“Lungomare inaccessibile, tra incuria ed abusi”: le telecamere del TGR Puglia a Margherita di Savoia

MARGHERITA DI SAVOIA - Operatori del TGR Puglia (Rai 3) sono intervenuti sui luoghi riprendendoli nella loro precaria condizione in cui versano, come dimostrano le immagini. (Video)

Da parte nostra, non si ha, come non si è mai avuto, intenzione di creare una condizione di contrapposizione agli interessi dei gestori degli stabilimenti balneari, che erroneamente intendono la vicenda in questo senso. È vero, ci si trova di fronte a posizioni diverse, ma quello che ci muove non può essere considerato iniziativa a loro contro o contraria. Non è contro perché lo stato dei luoghi impedisce realmente non solo alla popolazione Salinara ma anche a quelle dei paesi limitrofi e a quella universale di utilizzare dignitosamente il lungomare, con seri risvolti negativi non solo a carico dell'ambiente locale, ma anche per l'economia del paese in genere e più segnatamente quella commerciale e ricettiva. Non è contraria perché la qualificazione del lungomare costituisce altresì presupposto per la valorizzazione sociale e, quindi, economica non solo del territorio in genere, ma anche di tutte le attività del genere food e no food al di fuori del periodo marino. La situazione di quel luogo, inoltre, si pone in stridente contrasto con la vocazione turistico-ambientale del paese, insistendo sul nostro territorio le saline più grandi d'Europa costituendo l’habitat naturale di molteplici specie di fauna e di flora.

A conclusione del servizio televisivo, si deve cogliere la raccapricciante dichiarazione resa dall'amministrazione locale che ha dichiarato: “la situazione attuale è tutto sommato accettabile”. La sopra riportata dichiarazione manifesta il consolidamento di una cultura della rassegnazione dettata dalla scarsa attenzione alle problematiche socio-economiche responsabili del dissesto del paese. L’autore di tali dichiarazioni, pertanto, non può elevarsi al rango di amministratore perché, cadendo nel baratro della superficialità, ha manifestamente dimostrato un'ingiustificabile incapacità di gestire gli interessi della collettività e il futuro del paese che, caratterizzato da un'enorme ricchezza naturale, necessita di cambiare immediatamente orientamento nella sua gestione, pena l'aggravio del suo già precario destino. La speranza è che la popolazione faccia prevalere la propria sovranità, sottraendo il paese dall'oppressione e favorendo così il suo sviluppo.

Avv. COSIMO DAMIANO CRISTIANO