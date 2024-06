Al via il progetto di protezione civile “SEAcurity. La sicurezza del cittadino sulla costa e sul mare”

BARI - Ha preso il via il progetto di protezione civile “SEAcurity. La sicurezza del cittadino sulla costa e sul mare”, che nasce dalla collaborazione tra il Dipartimento Regionale della Protezione Civile e Gestione Emergenze, la Direzione Marittima di Puglia e Basilicata, l’Associazione Stabilimenti Balneari (A.S.BA.) e il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.

Il progetto mira ad accrescere la consapevolezza sui rischi, che siano naturali o causati da attività antropica, ai quali si può essere esposti durante una giornata in spiaggia, promuovendo comportamenti e azioni efficaci per prevenirli o ridurne le conseguenze negative.

Comune pilota per tutta la stagione estiva sarà Margherita di Savoia (BT), dove ieri mattina il progetto è stato illustrato alla presenza del direttore del Dipartimento Regionale della Protezione Civile e Gestione Emergenze, Nicola Lopane, del contrammiraglio (CP) Vincenzo Leone, direttore marittimo della Puglia e della Basilicata Jonica, di Maurizio Bruno, presidente del Comitato Permanente di Protezione Civile, di Antonio Capacchione, presidente A.S.BA Margherita di Savoia, di Francesca Santobuono, assessore a Bilancio e Turismo del Comune di Margherita di Savoia, con la partecipazione da remoto di Titti Postiglione, vice capo dipartimento Nazionale della Protezione Civile.

Ieri, venerdì 14 giugno, come prima giornata è stato tenuto dai funzionari della Protezione Civile Puglia e dai volontari attivi nel progetto “Io non rischio” un minicorso ai gestori dei lidi cittadini per sensibilizzarli verso tutti i potenziali rischi che possono incidere sulle aree costiere, come alluvioni o mareggiate, rischio meteo (temporali, fulmini e vento forte) e maremoto, al fine di proteggere la popolazione dei bagnanti da eventuali danni, salvaguardando la vita umana.

Lungo i litorali esistono numerose situazioni di potenziale pericolo per l’ambiente naturale, per gli insediamenti urbani o per la vita dell’uomo, che vanno correttamente identificate e, ove possibile, previste, al fine di ridurre il rischio. La gestione del rischio può essere affrontata con gli strumenti di allertamento da parte della Protezione Civile, ma soprattutto affiancando la capacità di previsione e prevenzione con le buone pratiche da adottarsi in caso di evento a salvaguardia della vita.

Oggi, sabato 15 giugno, al fine di diffondere le buone pratiche, sono stati allestiti due punti informativi sul lungomare di Margherita di Savoia dedicati all’incontro dei volontari di Protezione Civile con i cittadini nell’ambito del progetto “Io Non Rischio 365”, iniziativa che si ripeterà nei giorni 13 luglio e 8 agosto. Inoltre, il progetto “SEAcurity” propone la diffusione nei lidi di un QR code scansionabile che rimanda alla pagina del sito web https://protezionecivile.puglia.it/home dove poter consultare i bollettini giornalieri di criticità, i messaggi di allerta e le norme di autoprotezione con integrazione dei consigli della Guardia Costiera-Capitaneria di Porto sui comportamenti responsabili da tenere in mare e sulle spiagge, ricordando che il 1530 è il numero gratuito per le emergenze in mare https://protezionecivile.puglia.it/seacurity.

Press Regione Puglia