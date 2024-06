Potenziamento dei servizi della Polizia Locale: la Giunta comunale approva il nuovo progetto per l’estate

CERIGNOLA - La giunta comunale ha approvato oggi l’avvio del progetto “Vivi la Città 2024”, un’iniziativa volta a potenziare i servizi di sicurezza e controllo del territorio comunale durante il periodo estivo, nelle ore serali e notturne.

Infatti, il progetto prevede un incremento della presenza degli agenti di Polizia Locale sul territorio, oltre l’orario di servizio ordinario per tutta la durata della stagione estiva.

L’obiettivo è garantire una maggiore sicurezza durante le numerose manifestazioni civili, sportive e religiose che animeranno la città nei prossimi mesi, con particolare attenzione agli eventi che si svolgeranno nelle strade e nelle piazze.

Il potenziamento dei servizi si tradurrà soprattutto in maggiore controllo del territorio con azioni mirate a prevenire e reprimere situazioni di pericolo per la circolazione stradale e la sicurezza urbana, dalla vigilanza serale e notturna per garantire lo svolgimento in sicurezza delle manifestazioni pubbliche al controllo degli esercizi commerciali con attività di verifica del rispetto delle normative vigenti, con una particolare attenzione al corso cittadino, spesso preda di biciclette elettriche, e ai parchi, su cui si sta concentrando il lavoro della polizia locale negli ultimi mesi.

“Anche quest’anno la nostra comunità potrà contare sulla presenza degli agenti della polizia locale, che continuerò sempre a ringraziare per il loro impegno, che supera ostacoli e difficoltà quotidiane. Il progetto è semplice: più controlli, più attenzione alle aree maggiormente frequentate, più sicurezza per i cittadini”, commenta l’assessora alla Sicurezza, Teresa Cicolella.

Comunicato Stampa Comune di Cerignola