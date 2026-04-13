Vitrani confermato consigliere provinciale: mandato nel segno della continuità e della responsabilità, per affrontare le criticità strutturali della BAT

CANOSA DI PUGLIA - Le elezioni provinciali del 12 aprile mi confermano consigliere provinciale della Provincia BAT nelle fila della lista di “CENTRODESTRA”, risultato che mi investe nella continuità di assunzione di responsabilità verso il territorio provinciale e mi impegna a dare un contributo fattivo nella risoluzione delle problematiche annose ancora irrisolte.

Con 6 consiglieri eletti su dodici (gruppo di maggioranza relativa), il centrodestra si candida ad essere una presenza di forte pungolo e motivazione verso tutto il Consiglio, con proposte concrete e fattibili, atteggiamento tenuto già nella scorsa consiliatura, nella quale, posti all’opposizione, abbiamo avuto scarso riscontro.

Devo ringraziare di vero cuore i colleghi consiglieri che hanno posto in me la fiducia di questo incarico, persone con le quali condivido da tempo le responsabilità amministrative della città di Canosa di Puglia e che hanno inteso riconoscermi le capacità di rappresentare l’intero territorio provinciale con rinnovata fiducia, evidenziando, semmai ce ne fosse bisogno, il “VALORE” di una squadra.

L’auspicio è quello di riuscire a rendere la nostra Provincia vicina e risolutiva rispetto alle istanze dei cittadini e delle aziende del territorio, nelle competenze che le competono. Le strade, le scuole, l’ambiente chiedono ancora “giustizia”, affinché non si continui a farle percepire come un problema e non come una risorsa.

Confido nella collaborazione di tutte le forze politiche presenti in Consiglio e auguro a tutti “BUON LAVORO”.

Dott. MICHELE VITRANI