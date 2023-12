Quarta (Azione): “Auspicabile un tavolo politico di discussione sulla questione degli Operatori Ecologici”

MARGHERITA DI SAVOIA - «Ne avevo parlato in campagna elettorale, lo avevo sollecitato nella dichiarazione di insediamento in consiglio comunale e alcune risposte, seppur parziali, erano arrivate. Sto parlando degli adeguamenti contrattuali e del potenziamento delle ore lavorative degli Operatori Ecologici.

Da anni, gran parte dei lavoratori sono relegati ad un contratto da 3 ore giornaliere, e, con non poche rimostranze, eravamo riusciti a strappare un’ora in più al giorno per ogni lavoratore a 3 ore, portando la giornata lavorativa a 4 ore con la promessa dell’Assessore all’Ambiente che, di lì a breve, i lavoratori sarebbero passati a 5 ore al giorno. Purtroppo, non è ancora successo nulla e molti Operatori Ecologici si trovano ad affrontare un momento di forte congiuntura economica con poco più di mille euro mensili, costretti a sbarcare il lunario con altri lavoretti che, alla lunga, minano la salute e la qualità della vita di qualsiasi lavoratore.

Sarebbe auspicabile un tavolo politico di discussione per salvaguardare la salute di questi importanti lavoratori, che, nel tempo e nonostante mille problematiche, hanno dimostrato di svolgere il proprio lavoro con diligenza e amore per il proprio paese.

Chissà se chi di dovere riuscirà a garantirci una discussione franca sul tema ed un confronto improrogabile che non passi dalla solita propaganda insopportabile, garantendo ai lavoratori stabilità.

Noi di Azione siamo pronti a portare proposte concrete al tavolo del confronto politico.»

VITTORIO EMANUELE QUARTA (Consigliere comunale Azione)