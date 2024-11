L’amministrazione comunale di Cerignola impegnata a “valorizzare il centro cittadino e promuovere la mobilità sostenibile”

CERIGNOLA - La realizzazione della pista ciclabile lungo il corso cittadino è parte di una visione di rigenerazione urbana, volta a valorizzare il centro città, promuovere il passeggio e incentivare una nuova cultura della mobilità, come avviene con successo in molte grandi città.

È questa la premessa su cui fondare il confronto con il Gruppo dei Commercianti del Corso, con cui non abbiamo alcuna intenzione di interrompere il dialogo.

È nostra convinzione che un corso vivibile e accessibile a chi sceglie di muoversi a piedi o in bicicletta sia un valore aggiunto soprattutto per i commercianti. L’esperienza di altre città dimostra che le aree pedonali e le piste ciclabili, oltre a ridurre il traffico e migliorare la qualità dell’aria, aumentano l’accessibilità del contesto urbano e offrono un impulso positivo all’economia locale.

A proposito del sostenuto ‘problema parcheggi’, crediamo sia facilmente confutabile la tesi che sostiene l’impossibilità di parcheggiare l’auto nelle vicinanze del corso.

Nelle immediate vicinanze sono presenti diverse aree di sosta facilmente raggiungibili, tra cui:

• i parcheggi interrati del Sottopasso Ferrovia (90 posti) e di piazza Primo Maggio (95);

• i parcheggi scoperti in prossimità del Duomo e in piazza Libertà, attrezzati anche con colonnine di ricarica per veicoli elettrici;

• il parcheggio di viale Di Vittorio, anche questo con colonnine di ricarica per veicoli elettrici;

• i parcheggi vicini all’ex sede dell’Acquedotto Pugliese e in via dei Mille, anch’essi dotati di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Tutte aree di sosta collocate strategicamente nelle vicinanze del corso che consentono di lasciare l’auto a pochi passi dalle attività commerciali.

Di più, stiamo valutando ulteriori misure per agevolare l’accesso a questi parcheggi, concordando convenzioni e tariffe agevolate con la società che gestisce la sosta a pagamento, proprio per sostenere il commercio e incentivare la frequentazione del centro.

Il nostro obiettivo è contribuire a realizzare una città più vivibile, promuovendo la cultura della mobilità lenta, pedonale e in bicicletta, e rendendo più piacevole l’esperienza di acquisto nei negozi del centro.

Un obiettivo che vogliamo raggiungere dialogando con la comunità cittadina e i portatori di interessi, a partire dai commercianti.

