Ambiente

Igiene e decoro urbano: Lamacchia e Di Niso illustrano le nuove ordinanze su rifiuti e regole per i proprietari di cani

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Tutela dell’ambiente e qualità della vita in città: è questo il filo conduttore del video pubblicato sulla pagina ufficiale del Comune, in cui l’assessore all’Ambiente e allo Sport, Pasquale Di Niso, e il sindaco Michele Lamacchia hanno illustrato due nuove ordinanze, spiegando in modo chiaro cosa cambia, cosa è previsto e cosa devono sapere i cittadini. (Video)

Di Niso ha ripercorso il lavoro svolto negli ultimi mesi sul contratto di igiene urbana con le ditte Gial Plast e Impregico. «All’inizio - ha spiegato l’assessore - abbiamo trovato una città sporca e un servizio parziale: lavaggio strade, pulizia manuale, spazzamento meccanico e servizi accessori non venivano eseguiti come previsto». Dopo un confronto con il DEC e le aziende, il servizio è stato riorganizzato: oggi il lavaggio strade e lo spazzamento vengono svolti regolarmente, l’area mercatale è pulita ogni martedì e sono stati verificati anche gli interventi di disinfestazione e derattizzazione.

L’assessore ha richiamato l’attenzione sulle criticità nella raccolta differenziata: nel 2024 il Comune ha raggiunto solo il 56%, a fronte del 65% richiesto dalla legge. «Il mancato raggiungimento - ha sottolineato Di Niso - comporta un aumento dei costi, che ricadono sui cittadini». Per questo sono state avviate campagne informative e controlli mirati, in particolare sui grandi produttori di rifiuti.

Il sindaco Lamacchia ha evidenziato la necessità di un doppio impegno: miglioramento del servizio da parte della ditta e collaborazione dei cittadini. «Chi non rispetta le regole sarà prima avvisato e poi sanzionato - ha dichiarato il primo cittadino -. Se non differenziamo correttamente, i costi del servizio salgono alle stelle».

Tra le novità, l’apertura entro il 15 agosto del Centro Comunale di Raccolta (CCR) per il conferimento di ingombranti e indifferenziato. L’ordinanza introduce inoltre norme specifiche per i proprietari di cani: obbligo di guinzaglio (e, se necessario, museruola per cani di media e grossa taglia), raccolta delle deiezioni e pulizia della pipì con acqua. Il Comune di San Ferdinando di Puglia è inoltre impegnato nella riqualificazione delle aree dedicate agli animali, come la dog area in villa.

«Per avere un paese migliore serve l’impegno di tutti - ha concluso Lamacchia -. Le regole ci sono, ora sta a noi rispettarle».

Redazione CorriereOfanto.it

