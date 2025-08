Sensibilizzazione ambientale e lotta all’abbandono dei rifiuti: bilancio positivo per “Differenziamoci ancora” a Trinitapoli

TRINITAPOLI - Educare alla sostenibilità, promuovere buone pratiche ambientali e contrastare l’abbandono dei rifiuti: con questi obiettivi si è svolta a Trinitapoli, il 31 luglio e l’1 agosto, la manifestazione pubblica “Differenziamoci ancora”, promossa dall’associazione ERA Ambiente, con il patrocinio del Comune e il supporto delle Guardie Zoofile Ambientali.

In Viale Vittorio Veneto, per due giornate, cittadini, amministratori ed esperti si sono confrontati sui temi della raccolta differenziata, del riciclo e del corretto ciclo dei rifiuti, ribadendo l’urgenza di un impegno condiviso per la tutela del territorio.

«L’abbandono dei rifiuti produce danni enormi - ha dichiarato Nicola di Feo, coordinatore di ERA Ambiente -. È un problema che dobbiamo affrontare con serietà e responsabilità. Questa è un’occasione importante per rafforzare il legame tra cittadini e ambiente.»

Alla prima giornata di lavori sono intervenuti il consigliere regionale Francesco La Notte (Forza Italia), il vicesindaco Cosimo Damiano Muoio (assessore alla Polizia Locale e Viabilità), l’assessora alla Sanità Maria Rosaria Capodivento, i consiglieri comunali Gioacchino Cicinato e Pietro De Angelis, e il dott. Ruggiero Capodivento, coordinatore provinciale di ERA Ambiente. A moderare l’incontro è stato lo stesso Nicola di Feo.

Nella seconda giornata hanno partecipato il sindaco di Trinitapoli, Francesco di Feo, l’assessora all’Ambiente ed Ecologia Tonia Iodice, il vicepresidente del Consiglio comunale di Barletta, Ruggiero Grimaldi, il direttore generale di Tyre Cobat, Francesco Massaro, e il coordinatore nazionale vicario di ERA Ambiente, Ascanio De Filippis. I consiglieri comunali Michele Ingianni e Anna Colia hanno illustrato alcune proposte operative per migliorare la raccolta differenziata sul territorio.

«Questa manifestazione si inserisce nel cartellone estivo 2025 di Trinitapoli - ha affermato il sindaco Francesco di Feo - ed è un momento di riflessione che guarda alla cultura, allo sport e all’ambiente. È un’occasione per rafforzare il rapporto tra cittadini e tutela del nostro territorio.»

“Differenziamoci ancora” ha rappresentato un’importante iniziativa di sensibilizzazione ambientale, richiamando l’attenzione della comunità sull’importanza della corretta gestione dei rifiuti come fattore chiave per la salute pubblica, la salvaguardia dell’ambiente e la qualità della vita collettiva.

