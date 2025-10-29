Menu

Ambiente

Conclusi i lavori di pulizia della pista ciclabile di Trinitapoli: più sicurezza e fruibilità per famiglie e sportivi

TRINITAPOLI - Sono terminati gli interventi di pulizia e manutenzione lungo l’intero tracciato della pista ciclabile cittadina. L’Amministrazione comunale di Trinitapoli comunica che l’operazione, finalizzata a garantire maggiore sicurezza e fruibilità del percorso, ha interessato tutto il tracciato e rientra in una programmazione mirata alla cura degli spazi pubblici e alla promozione della mobilità sostenibile.

Il lavoro, coordinato dall’Assessorato all’Ambiente ed Ecologia guidato da Tonia Iodice, ha previsto attività di pulizia, rimozione di rifiuti e ripristino del decoro lungo il percorso utilizzato quotidianamente da sportivi, famiglie e cittadini. (Foto - Video)

«Crediamo fermamente che la qualità della vita passi anche attraverso piccoli gesti quotidiani e servizi efficienti. Per questo continuiamo a investire in infrastrutture verdi, percorsi ciclabili e soluzioni che favoriscano uno stile di vita sano, attivo e rispettoso dell’ambiente», afferma il sindaco Francesco di Feo.

Un’azione che conferma l’impegno dell’Amministrazione nel mantenimento e nella valorizzazione degli spazi urbani, con l’obiettivo di rendere la città sempre più accogliente e vivibile. Secondo quanto precisato dagli uffici comunali, l’intervento si inserisce in un più ampio programma dedicato alla sostenibilità, alla tutela ambientale e alla promozione di buone pratiche civiche.

Il sindaco Francesco di Feo e l’assessore Tonia Iodice rinnovano il ringraziamento ai cittadini per la collaborazione e invitano a continuare a tutelare gli spazi pubblici, evidenziando come il decoro urbano sia «un valore condiviso da costruire insieme giorno dopo giorno».

Redazione CorriereOfanto.it

Trinitapoli Di Feo Francesco Pista ciclabile Decoro urbano Mobilità sostenibile Pulizia Iodice Tonia Manutenzione Spazi urbani