Conclusi i lavori di pulizia della pista ciclabile di Trinitapoli: più sicurezza e fruibilità per famiglie e sportivi

TRINITAPOLI - Sono terminati gli interventi di pulizia e manutenzione lungo l’intero tracciato della pista ciclabile cittadina. L’Amministrazione comunale di Trinitapoli comunica che l’operazione, finalizzata a garantire maggiore sicurezza e fruibilità del percorso, ha interessato tutto il tracciato e rientra in una programmazione mirata alla cura degli spazi pubblici e alla promozione della mobilità sostenibile.

Il lavoro, coordinato dall’Assessorato all’Ambiente ed Ecologia guidato da Tonia Iodice, ha previsto attività di pulizia, rimozione di rifiuti e ripristino del decoro lungo il percorso utilizzato quotidianamente da sportivi, famiglie e cittadini. (Foto - Video)

«Crediamo fermamente che la qualità della vita passi anche attraverso piccoli gesti quotidiani e servizi efficienti. Per questo continuiamo a investire in infrastrutture verdi, percorsi ciclabili e soluzioni che favoriscano uno stile di vita sano, attivo e rispettoso dell’ambiente», afferma il sindaco Francesco di Feo.

Un’azione che conferma l’impegno dell’Amministrazione nel mantenimento e nella valorizzazione degli spazi urbani, con l’obiettivo di rendere la città sempre più accogliente e vivibile. Secondo quanto precisato dagli uffici comunali, l’intervento si inserisce in un più ampio programma dedicato alla sostenibilità, alla tutela ambientale e alla promozione di buone pratiche civiche.

Il sindaco Francesco di Feo e l’assessore Tonia Iodice rinnovano il ringraziamento ai cittadini per la collaborazione e invitano a continuare a tutelare gli spazi pubblici, evidenziando come il decoro urbano sia «un valore condiviso da costruire insieme giorno dopo giorno».

Redazione CorriereOfanto.it