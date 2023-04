Al via la campagna elettorale di FORZA MARGHERITA, con Grazia Galiotta. Storica presenza del sindaco di Barletta, Cosimo Cannito

MARGHERITA DI SAVOIA - Al via la campagna elettorale della lista n. 1 “FORZA MARGHERITA”, con GRAZIA GALIOTTA candidata alla carica di sindaco. Appuntamento fissato per sabato 22 aprile in piazza Padre Pio, con inizio alle ore 19:30, per la presentazione della candidata sindaco GRAZIA GALIOTTA e dei candidati consiglieri.

Interverranno: COSIMO CANNITO, Sindaco di Barletta; MARCELLO LANOTTE, Segretario provinciale Forza Italia; CARLO LAURORA, Segretario regionale Enti locali UDC; FRANCESCO VENTOLA, Consigliere regionale Fratelli d’Italia; RUGGIERO MENNEA, Consigliere regionale Azione. Concluderà la candidata sindaco GRAZIA GALIOTTA.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Comunicato Stampa FORZA MARGHERITA