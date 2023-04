MARGHERITA DI SAVOIA - Venerdì 21 aprile, alle ore 18:30, presso la sede del comitato elettorale di FORZA MARGHERITA (via Africa Orientale, 42), la candidata sindaco Grazia Galiotta e i candidati consiglieri incontreranno i giovani di Margherita di Savoia per un momento di confronto. Non solo “fare per i giovani”, ma “fare con i giovani”: programmi ed iniziative per la loro crescita e per la crescita della città, nell’ottica di una programmazione organica.

Comunicato Stampa FORZA MARGHERITA