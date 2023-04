Domenica 23 aprile, la lista MARGHERITA MIGLIORE 2.0 si presenta ai cittadini

MARGHERITA DI SAVOIA - Si terrà domenica 23 aprile dalle ore 19.30 in Piazza Padre Pio (per intenderci, il piazzale antistante l’ingresso della Scuola Papa Giovanni XXIII in Via Africa Orientale) l’attesa presentazione della Lista n. 2 MARGHERITA MIGLIORE 2.0 con la partecipazione del sindaco in carica avv. Bernardo Lodispoto, ricandidatosi alla guida della coalizione, e dei 16 candidati consiglieri in vista delle Elezioni Comunali del 14 e 15 maggio 2023.

Si avverte un clima di grande entusiasmo attorno alla lista MARGHERITA MIGLIORE 2.0, che si presenta alla cittadinanza forte degli importanti risultati ottenuti dall’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Lodispoto nel corso del primo mandato.

Sarà dunque l’occasione per presentare uno per uno i candidati della Lista n. 2 e per un primo contatto con i cittadini salinari, ai quali chiediamo un forte consenso per proseguire il lavoro iniziato nel 2018 che ha già dato frutti copiosi ma che richiede ancora il massimo impegno.

Vi aspettiamo in Piazza Padre Pio domenica alle 19.30.

CONTINUARE È POSSIBILE.

Comunicato Stampa MARGHERITA MIGLIORE 2.0