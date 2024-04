Avrò cura di te: Cerignola per il “Dopo di Noi”: secondo incontro del percorso partecipato

CERIGNOLA - Prosegue il progetto “Avrò cura di te: Cerignola per il “Dopo di Noi””, promosso dal Comune di Cerignola in collaborazione con ESCOOP e finanziato dalla Regione Puglia con l’Avviso pubblico Puglia Partecipa.

Lunedì 8 aprile 2024, dalle ore 16.30 alle 18.30, presso la Sala Conferenze del Comune di Cerignola, si terrà il secondo incontro del percorso partecipato, dal titolo “Ascoltarci”.

L’obiettivo dell’incontro è quello di avviare un confronto costruttivo con tutti i portatori di interesse sul tema del “Dopo di Noi”, con l’obiettivo di individuare i bisogni specifici delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

L’Amministrazione Comunale invita a partecipare attivamente all’incontro tutti i cittadini, le associazioni, le cooperative sociali, gli enti del terzo settore e i professionisti che si occupano a vario titolo della disabilità.

Il percorso partecipato “Avrò cura di te” si propone di costruire una rete di solidarietà e di responsabilità per il “Dopo di Noi”, favorendo l’autonomia, la dignità e la piena inclusione sociale delle persone con disabilità.

Per informazioni e per rimanere aggiornati sulle prossime tappe del percorso è possibile scrivere all’indirizzo mail di progetto: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Comunicato Stampa Comune di Cerignola