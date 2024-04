Convegno “ZES Unica e sviluppo del Mezzogiorno”, organizzato dal Comune di Margherita di Savoia

MARGHERITA DI SAVOIA - Il Comune di Margherita di Savoia ha organizzato per lunedì 8 aprile un convegno sul tema “ZES Unica e sviluppo del Mezzogiorno - prospettive e opportunità della nuova organizzazione della Zona Economica Speciale Unica per il Mezzogiorno”. (Approfondimenti)

L’incontro, al quale sono stati invitati gli operatori economici, gli attori sociali e le associazioni del territorio, si terrà a partire dalle ore 17.00 presso l’Auditorium del Polo degli Studi “Aldo Moro”. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Margherita di Savoia avv. Bernardo Lodispoto ci saranno gli interventi dei relatori: l’avv. Floriana Gallucci, segretario generale della Provincia di Barletta-Andria-Trani, relazionerà su “ZES Unica: opportunità di sviluppo dell’intero Mezzogiorno”; l’arch. Paolo Piccinno, esperto in procedure di autorizzazione unica, parlerà della gestione dell’iter autorizzativo; la dott.ssa Angela Scianatico, commercialista esperta in agevolazioni fiscali e finanziarie, interverrà sugli aspetti fiscali in area ZES. Modera il dibattito l’avv. Margherita Leone, consigliere comunale di Margherita di Savoia.

«La nostra amministrazione comunale - afferma il sindaco Lodispoto - ha voluto organizzare questo appuntamento per mettere tutti i potenziali investitori del territorio nelle condizioni di acquisire tutti gli strumenti conoscitivi, normativi e tecnici della Zona Economica Speciale Unica per il Mezzogiorno: è un incontro che intende stimolare la presenza di nuovi investimenti a Margherita di Savoia e non solo, poiché riguarda l’intera Provincia di Barletta-Andria-Trani, la Puglia e tutto il Meridione. La ZES Unica costituisce una straordinaria opportunità di crescita economica per il territorio ma presenta ancora numerosi aspetti che necessitano di chiarimenti per cogliere pienamente l’occasione rappresentata da questa nuova visione strategica. Con la nostra iniziativa vogliamo favorire non solo la conoscenza delle applicazioni della Legge n. 162/23 ma accelerare i processi produttivi in modo da creare nuove prospettive occupazionali. Nel ringraziare la dirigente scolastica dell’IISS “Aldo Moro” prof.ssa Anna Lamacchia per la consueta generosa ospitalità, auspico una massiccia partecipazione da parte delle associazioni di categoria e degli operatori economici ma anche da parte degli organi di informazione».

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO