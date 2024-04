Convocato il Consiglio comunale di Margherita di Savoia: sette punti all’ordine del giorno

MARGHERITA DI SAVOIA - È stato convocato il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in prima convocazione per il giorno 10 aprile 2024 alle ore 16.00 e in seconda convocazione per il giorno 15 aprile 2024 alle ore 9.30 presso la Sala Consiliare del Palazzo di Città per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Interrogazioni.

2. Schema di convenzione inerente i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Barletta-Andria-Trani (SUA BAT) ed i soggetti pubblici, anche assegnatari di finanziamenti PNRR-PNC, che si avvalgono delle forme di aggregazione di cui all’art. 62 D.Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento di appalti, di partenariato pubblico-privato e di concessione di servizi, forniture, lavori pubblici e servizi tecnici attinenti l’ingegneria e l’architettura. Approvazione.

3. Variazione al Bilancio di previsione 2024/2026 (art. 175 comma 2 del D.Lgs. 267/2000).

4. Riconoscimento e legittimità fattispecie debiti fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) e lett. e) TUEL nonché ricognizione, legittimità, riconoscimento e regolarizzazione DfB in carico e già pagati dal Tesoriere comunale in forza di procedure esecutive.

5. Regolamento sul Procedimento Amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico ed esposizioni pubblicitarie. Approvazione.

6. Regolamento “Consulta del Turismo”. Approvazione.

7. Programma Abitare Sostenibile e Solidale Regione Puglia: programmi di interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale. Interventi di cui agli artt. 4.1 e 4.2 della linea di intervento n. 1 di cui alla D.G.R. n. 2419 del 19.11.2019. Realizzazione alloggi E.R.P. alla via Salinis. Approvazione schema di convenzione ex art. 35 della Legge n. 865/1971 per la regolamentazione del diritto di superficie.

La seduta sarà trasmessa come di consueto in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia.

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO