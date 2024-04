Sabato 13 aprile, l’intitolazione della piazza alle “Vittime del bombardamento del 6 novembre 1943”

CANOSA DI PUGLIA - Un evento che ha contraddistinto una delle pagine di storia di Canosa di Puglia, che ancora oggi tutti rammentano e che alberga nelle menti di tutta la cittadinanza, è il tragico episodio del bombardamento del 6 novembre 1943, caratterizzato da un’azione militare tedesca. Un aereo sganciò sulla città almeno sei bombe che causarono quasi sessanta vittime. Luogo simbolico di questa strage è la piazzetta di via Salita ai Mulini, lì dove vennero rase al suolo le abitazioni di una delle famiglie più colpite dal bombardamento: la famiglia Valentino, nella quale persero la vita ben otto componenti del suddetto nucleo familiare.

È per questo che sabato 13 aprile, l’Amministrazione comunale, in virtù di quanto deliberato lo scorso 6 ottobre in sede di Giunta e su richiesta del “Comitato spontaneo per la Memoria della Strage del 6 novembre 1943”, presieduto da don Carmine Catalano, dal giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno Paolo Pinnelli e composto dalle Associazioni d’Arma della città ed associazioni quali Pro Loco, Misericordia e Società di Storia Patria, procederà all’intitolazione della piazzetta posta a metà strada di via Salita ai Mulini in Zona Castello alle “Vittime del bombardamento del 6 Novembre 1943”.

La cerimonia si terrà nell’area antistante via Salita ai Mulini, lì dove si trova il cippo commemorativo dell’evento bellico. Il programma dell’evento avrà inizio alle ore 10:30 con il raduno delle scolaresche, delle autorità civili e militari, dei superstiti e parenti delle vittime e dei rappresentanti delle associazioni appartenenti al “Comitato spontaneo per la Memoria della Strage del 6 novembre 1943”. Seguiranno, alle ore 11:00, i saluti del Sindaco di Canosa, Dott. Vito Malcangio, l’inaugurazione della targa toponomastica della piazza e del pannello informativo, l’intervento del presidente del “Comitato Spontaneo” don Carmine Catalano, ed una breve ricostruzione storica dell’evento a cura del giornalista Paolo Pinnelli.

Concluderanno la cerimonia le parole del Dott. Francesco Morra, cultore di storia e geopolitica. La cittadinanza è invitata.

Comunicato Stampa Comune di Canosa di Puglia