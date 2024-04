Venerdì 19 aprile, la biblioteca civica “V. De Luca” verrà riconsegnata alla cittadinanza salinara

MARGHERITA DI SAVOIA - Un momento lungamente atteso dalla cittadinanza salinara sta per compiersi: venerdì 19 aprile, con la cerimonia ufficiale di inaugurazione che si terrà a partire dalle ore 11.30, la biblioteca civica “V. De Luca” verrà riconsegnata alla collettività al termine dei lavori di risistemazione, adeguamento ed ammodernamento della struttura.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Avv. Bernardo Lodispoto e della consigliera con delega alla cultura Prof.ssa Vanessa Natola interverranno il Prof. Saverio Russo, docente di storia moderna presso l’Università di Foggia e presidente del FAI-Fondo Ambiente Italiano Puglia, la consigliera regionale Avv. Grazia Di Bari e la Dott.ssa Daniela Pellegrino, responsabile del Sistema Bibliotecario Provinciale BAT. Concluderà la Dott.ssa Esther La Rosa, presidente della Coop. Lilith Med 2000 cui è stata affidata la gestione dei servizi bibliotecari.

«Siamo felici di poter restituire la biblioteca di Via Labriola ai cittadini di Margherita di Savoia - dichiara il sindaco Lodispoto - mantenendo così fede ad un altro impegno preso con gli elettori. La biblioteca intitolata a Vincenzo De Luca, resa più moderna, funzionale e rispondente alle esigenze dell’utenza, diventerà il cuore pulsante dell’identità culturale salinara ponendosi come uno spazio a disposizione degli studenti, per le loro ricerche e di tutti coloro che amano la lettura: leggere un libro significa poter imparare dal passato e apprendere qualcosa dagli altri. La lettura ha infatti anche un altro potere: quello di mettere in discussione le proprie certezze analizzando testi in cui l’autore esprime punti di vista differenti da quelli del lettore. Non è solo un esercizio per migliorare le proprie conoscenze ma è anche, in ultima analisi, una lezione di democrazia».

