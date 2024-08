Stracittadina casalina e Meeting giovanile di corsa su strada, il 10 agosto a Trinitapoli

TRINITAPOLI - Sport e solidarietà a Trinitapoli. Il 10 agosto, nell’ambito degli eventi per l’Estate Trinitapolese, si svolgerà la 1^ edizione della Stracittadina casalina e la 7^ edizione del Meeting giovanile di corsa su strada. Le gare, non competitive, a cui possono partecipare tutti, dai 4 ai 90 anni, sono state organizzate dall’ASD Trinitapoli, in collaborazione con Fondazione Italiana Diabete, Lilt BAT, AVIS Trinitapoli, Associazione nazionale volontari Carabinieri, Pro Loco, Associazione Volontari Soccorritori “Casaltrinità”, Trinitapoli in Festa e Vespa Club, e vedono il patrocinio di CONI Puglia, Provincia BAT, Comune di Trinitapoli.

Parte della quota di iscrizione alla Stracittadina sarà devoluta alla Fondazione Italiana Diabete, al fine di finanziare la ricerca per la cura del diabete di tipo 1, una malattia autoimmune la cui causa è ancora, parzialmente, sconosciuta e che non si può né prevenire né curare. Una malattia silente e invisibile che in Italia colpisce circa 300 mila persone.

Il raduno dei partecipanti è previsto per le ore 16 presso il Palazzetto dello Sport “Sandro Pertini”. La partenza per il settore giovanile, dai 4 ai 13 anni, è prevista alle ore 17.30, su un percorso che varia dai 50 ai 400 metri. Alle ore 18.30 partirà la Stracittadina, che si svolgerà sulla distanza di km 8. Speaker dell’evento Giuseppe Acquafredda, fiduciario CONI.

Il percorso prevede due giri: il primo con l’attraversamento di alcune vie cittadine per circa 2.300 metri; il secondo, di 5.700 metri, attraverserà tutte le zone del “Casale”. Poi si ritornerà in via Mandriglia per l’arrivo presso il Palazzetto dello Sport.

Tutti i partecipanti alla Stracittadina riceveranno una borraccia termica offerta dall’Oleificio Savino Labianca e bottiglie di vino locale della Cooperativa “Cantina Casaltrinità”.

GAETANO SAMELE