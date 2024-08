La ‘Notte Bianca dello Sport’ al Torquemada Beach Club: musica e intrattenimento sotto le stelle

MARGHERITA DI SAVOIA - Il Torquemada Beach Club ha il piacere di annunciare la celebrazione della Notte Bianca dello Sport, un evento esclusivo che unisce sport, musica e divertimento in un’atmosfera unica sotto le stelle. La serata inizierà alle 21:00 dell’11 agosto e proseguirà fino alle prime luci dell’alba del 12 agosto.

La manifestazione vanta un programma ricco: dai tornei di footvolley e beach volley a sfide avvincenti di calcio balilla, ping pong e teqball. Grazie alla partnership con Zaga Sport, gli atleti potranno godere di attrezzature di primo livello in tutte le discipline.

L’evento, accessibile solo su invito per garantire un’esperienza esclusiva, offrirà tornei sportivi, performance musicali dal vivo e un servizio bar eccezionale, creando un’atmosfera vivace e indimenticabile che esalta lo spirito sportivo e favorisce la socializzazione, offrendo un’opportunità unica per stringere nuove amicizie e rafforzare i legami con vecchi amici in un festoso incontro estivo.

Per partecipare e vivere questa esperienza unica, gli interessati possono contattare Miki Albrizio al numero telefonico 339.1067164. Non lasciatevi sfuggire la possibilità di essere protagonisti in questa festa dello sport in riva al mare.

Il Torquemada Beach Club

Situato sulla splendida costa di Margherita di Savoia in Puglia, il Torquemada Beach Club rappresenta un punto di riferimento per eventi esclusivi e ospitalità di alto livello. Con un’ampia gamma di offerte che vanno dal relax diurno alle serate ricche di dinamismo, il club è dedicato a creare esperienze uniche e indimenticabili per i suoi ospiti. Il Torquemada Beach Club è il luogo ideale per chi cerca un’atmosfera raffinata, in cui la bellezza naturale si fonde con servizi di eccellenza e un’attenzione impeccabile ai dettagli.

Per ulteriori informazioni sul Torquemada Beach Club e gli eventi in programma, visitate il sito internet: www.torquemada.it

Contatti Notte Bianca dello Sport

Miky Albrizio, WhatsApp: 339.1067164

Comunicato Stampa Notte Bianca dello Sport