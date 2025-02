Venerdì 7 febbraio, inaugurazione del parco urbano nel rione Fornaci: “Uno spazio di cui tutti i cittadini potranno godere”

CERIGNOLA - Verrà inaugurato venerdì 7 febbraio, alle ore 17:00, il parco urbano in via dei Tigli nel rione Fornaci, adiacente la chiesa di San Trifone Martire.

All’inaugurazione prenderanno parte Francesco Bonito, Sindaco di Cerignola; Michele Lasalvia, assessore ai Lavori Pubblici e la Giunta Comunale; le autorità ecclesiastiche diocesane; don Carmine Vietri, parroco di San Trifone. È prevista inoltre la presenza di una rappresentanza del percorso ad indirizzo musicale ed una rappresentanza del percorso ad indirizzo sportivo dell’Istituto Comprensivo “Di Vittorio-Padre Pio”. La rappresentanza del percorso musicale intonerà l’Inno Nazionale.

Il progetto di parco urbano di via dei Tigli si inserisce all’interno degli interventi finanziati di cui alla Missione V - Componente 2 “Rigenerazione urbana e housing sociale - Investimento 2.1 Investimenti di rigenerazione urbana”, volta a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale così come previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento UE 2021/241.

L’area in via dei Tigli ha una superficie di 7.010 mq, già parzialmente piantumata. Numerosi sono gli interventi portati a termine: recinzione e cancelli d’ingresso; pavimentazione accessibile con percorso LOGES; area per eventi; superficie anti trauma per parco giochi contenente anche giochi inclusivi; percorso campestre; area con attrezzi sportivi; fabbricato con destinazione polifunzionale per lo svolgimento di attività di interesse sociale e locali con servizi igienici, corredato da impianti tecnologici e fonti di energia rinnovabile; illuminazione esterna generale e di atmosfera; arredo urbano. Il tutto per un importo totale di 750mila euro.

“È stato un lavoro impegnativo, ma l’esito è assolutamente soddisfacente. Il parco che si va ad inaugurare dona ulteriore vitalità al rione Fornaci, che già è pieno di iniziative grazie alle attività della comunità parrocchiale di San Trifone. Possiamo perciò affermare senza dubbio che il parco in via dei Tigli andrà ad integrarsi perfettamente nel tessuto sociale del quartiere”, è il commento dell’assessore ai Lavori Pubblici Michele Lasalvia.

“Il parco rientra non solo in un’ottica di rigenerazione urbana e sociale, ma anche in un’ottica di valorizzazione ambientale del rione Fornaci. La nuova struttura consentirà ai residenti del quartiere di godere del verde e agli sportivi di poter usufruire di uno spazio e di strutture adeguate per svolgere le proprie attività”, ha affermato l’assessore all’Ambiente Domenico Dagnelli.

“La città si arricchisce di un altro luogo dove svolgere attività sportiva grazie al percorso podistico di cui il parco è fornito. I podisti potranno utilizzare uno spazio all’avanguardia in tutta sicurezza. Da sempre, Cerignola dà un’enorme importanza allo sport, come testimoniano i risultati delle società nel calcio, nella pallavolo, nelle arti marziali ed in tante altre discipline”, aggiunge l’assessore alle Politiche Sportive Teresa Cicolella.

“Cerignola cresce anche nelle periferie, e questo parco valorizza, esalta e riqualifica non solo il rione Fornaci ma l’intera comunità cittadina. La struttura in via dei Tigli è fondamentale sotto molteplici aspetti: ambientale, culturale, sportiva, sociale perché i cerignolani meritano di poter avvalersi di spazi in cui poter incontrarsi serenamente”, sono le parole del Sindaco Francesco Bonito.

Comunicato Stampa Comune di Cerignola