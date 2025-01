Convocato il Consiglio comunale di Margherita di Savoia: due punti all’ordine del giorno

MARGHERITA DI SAVOIA - È stato convocato il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in prima convocazione per il giorno 29 gennaio 2025 alle ore 10.00 e in seconda convocazione per il giorno 5 febbraio 2025 alle ore 10.00 presso la Sala Consiliare del Palazzo di Città per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. L.R. 10/4/2015 n. 17. Adozione Piano Regolatore Portuale. Determinazioni.

2. Approvazione Regolamento Servizi di noleggio veicoli con conducente.

La seduta sarà trasmessa come di consueto in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia.

