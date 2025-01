Giovedì 23 gennaio, presentazione del progetto per il nuovo Palazzetto dello Sport

MARGHERITA DI SAVOIA - Si tratta di un momento lungamente atteso dalla comunità di Margherita di Savoia, non solo per lo sport: giovedì 23 gennaio 2025 a partire dalle ore 18.00 l’Auditorium del Polo degli Studi “Aldo Moro” in Via Vanvitelli ospiterà la conferenza stampa di presentazione del progetto per la realizzazione del nuovo Palazzetto dello Sport.

Parteciperanno il Sindaco di Margherita di Savoia avv. Bernardo Lodispoto, il consigliere delegato allo sport Salvatore Lattanzio, il responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale arch. Pier Paolo Camporeale e la progettista ing. Francesca Colaninno.

«Si tratta di un momento storico per la nostra collettività - dichiara il Sindaco Lodispoto - che a breve potrà finalmente dotarsi di un impianto adeguato ai bisogni del territorio cittadino. Sono convinto che siamo tutti consapevoli dell’importanza che la realizzazione di una struttura del genere riveste per il miglioramento della qualità della vita: il Palasport sarà non solo un luogo di aggregazione per le società sportive operanti a Margherita di Savoia, con importanti riflessi anche in ambito sociale, ma diventerà la location ideale anche per spettacoli ed eventi musicali di grande richiamo. Sono certo che i cittadini, in particolare i giovani ma non solo loro, accoglieranno questa notizia con entusiasmo: vi aspettiamo in tanti giovedì 23 gennaio per la presentazione del progetto!».

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO