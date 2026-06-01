Trinitapoli ricorda Guido e Ottavio Di Fidio, due illustri cittadini protagonisti della cultura italiana

TRINITAPOLI - Una serata dedicata alla memoria e alla cultura per ricordare due figure che, partite da Trinitapoli, hanno lasciato un segno nel panorama artistico e accademico nazionale. Presso la Biblioteca Comunale “Mons. Vincenzo Morra” si è svolto l’incontro in onore dei fratelli Guido e Ottavio Di Fidio, promossa dal Comitato “Storia e Cultura” e dall’Associazione “Casalini Emigranti nel Mondo”, con il patrocinio del Comune.

L’iniziativa ha rappresentato anche l’occasione per valorizzare la recente donazione di circa 2.500 volumi effettuata dalla famiglia Di Fidio alla Biblioteca Comunale, un patrimonio librario destinato ad arricchire ulteriormente l’offerta culturale della città. Nel corso della manifestazione sono state inoltre consegnate due incisioni intitolate Onde del Mare, donate da Mariuccia Bassi, vedova di Guido Di Fidio, una al Comune e una alla Biblioteca.

Ad aprire l’incontro è stato Nicola di Feo, presidente dell’Associazione “Casalini Emigranti nel Mondo”, seguito dagli interventi istituzionali del sindaco Francesco di Feo, dell’assessore alla Cultura Giovanni Landriscina e della presidente del Consiglio comunale Loredana Lionetti.

Il momento centrale della serata è stato l’approfondimento storico curato da Rosario Manna, presidente del Comitato “Storia e Cultura”, che ha ripercorso il cammino umano e professionale dei due fratelli, accomunati da un forte legame con la propria terra d’origine nonostante percorsi sviluppati lontano da Trinitapoli.

Guido Di Fidio, nato nel 1924, è stato pittore, incisore e scrittore. Formatosi all’Accademia di Brera, dove ebbe come maestro lo scultore Marino Marini, ha svolto gran parte della propria attività a Bergamo, distinguendosi sia come artista sia come docente e dirigente scolastico del Liceo Artistico cittadino. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio “Ulisse” conferito dalla Provincia di Bergamo. È scomparso nel 2016.

Di rilievo anche il percorso del fratello Ottavio Di Fidio, nato nel 1930 e scomparso nel 2020. Studioso di letteratura comparata, docente universitario e autore di saggi e traduzioni, ha insegnato all’Università di Galway, in Irlanda, e successivamente all’Università Cattolica di Brescia e Milano, dedicando gran parte delle sue ricerche alla letteratura inglese e irlandese.

Alla manifestazione hanno partecipato rappresentanti del mondo scolastico, culturale e associativo del territorio, che hanno contribuito a ricostruire il valore dell’eredità lasciata dai due studiosi. Presenti, tra gli altri, il professor Carmine Gissi, la professoressa Antonella Roseti in rappresentanza dell’Istituto “Dell’Aquila-Staffa”, il dott. Donato Piccinino per l’Istituto Comprensivo “Don Milani-Garibaldi-Leone” e il generale Giacomo Triglione per il Rotary Club Valle dell’Ofanto.

L’incontro si è concluso con un momento di ringraziamento ai promotori e ai partecipanti, nel segno della volontà di continuare a custodire e valorizzare la memoria di personalità che hanno contribuito, attraverso la cultura, a far conoscere il nome di Trinitapoli ben oltre i confini del territorio.

GAETANO DALOISO