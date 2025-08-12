Il 13 agosto termina l’erogazione del servizio irriguo del Consorzio di Bonifica: l’appello del consigliere Cicinato agli agricoltori

TRINITAPOLI - Mercoledì 13 agosto 2025 sarà l’ultimo giorno di erogazione del servizio irriguo da parte del Consorzio per la Bonifica della Capitanata. A darne comunicazione agli operatori agricoli è il consigliere comunale Giacchino Cicinato, delegato alle Politiche di sviluppo del settore agricolo e al supporto alle imprese per affrontare le sfide del cambiamento climatico e dell’innovazione, insieme al sindaco Francesco di Feo.

La sospensione, prevista dal calendario consortile, entrerà in vigore dal 14 agosto e resterà in atto fino all’avvio della prossima stagione irrigua.

«È fondamentale - sottolinea Cicinato - che tutti gli agricoltori siano informati per poter programmare al meglio le proprie attività in campo, soprattutto in un periodo in cui il cambiamento climatico impone scelte organizzative sempre più rapide e consapevoli. Continueremo a lavorare per garantire servizi efficienti e strumenti di supporto al comparto agricolo locale».

L’amministrazione invita pertanto la comunità agricola di Trinitapoli a pianificare per tempo le operazioni di irrigazione, completandole entro il 13 agosto.

GAETANO DALOISO