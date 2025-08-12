Le Vibrazioni accendono l’estate trinitapolese: concerto il 16 agosto in onore dei Santi Patroni. Il sindaco Di Feo invita la cittadinanza a partecipare

TRINITAPOLI - La città di Trinitapoli si prepara a vivere un appuntamento di grande richiamo con il concerto de Le Vibrazioni, evento conclusivo dei tre giorni di celebrazioni in onore dei Santi Patroni, la Beata Vergine Maria di Loreto e Santo Stefano Protomartire. La serata, inserita nel cartellone “Estate 2025” e organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’agenzia GR Show, promette musica di qualità e un momento di forte aggregazione per l’intera comunità.

La band milanese, guidata dal frontman Francesco Sarcina, salirà sul palco allestito in via XX Settembre, sul sagrato del Santuario Mariano Vergine di Loreto, a partire dalle ore 21.00 del 16 agosto prossimo, per presentare il Live Summer Tour 2025. Conosciuti per il loro pop-rock dal carattere inconfondibile, Le Vibrazioni hanno esordito nel 1999, conquistando il grande pubblico nel 2003 grazie a brani divenuti vere e proprie colonne sonore generazionali come Dedicato a te, In una notte d’estate e Vieni da me.

Da allora il gruppo ha continuato a collezionare successi, esibendosi in tutta Italia e riempiendo piazze, stadi e palazzetti. La tappa trinitapolese rappresenta così un’occasione per ascoltare dal vivo le canzoni che hanno segnato più di vent’anni di carriera, insieme alle produzioni più recenti.

«Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questa serata di musica e festa - ha dichiarato il sindaco Francesco di Feo - che concluderà in grande stile i festeggiamenti patronali, celebrando al contempo la tradizione e la cultura musicale del nostro territorio».

GAETANO DALOISO