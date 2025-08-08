Trinitapoli celebra la Notte Bianca dello Sport tra attività, musica e solidarietà

TRINITAPOLI - Grande partecipazione il 7 agosto scorso per la Notte Bianca dello Sport, che conclude le attività sportive inserite nel calendario dell’Estate Trinitapolese, organizzata dal Comune - Assessorato allo Sport con il patrocinio del CONI.

Migliaia di giovani e bambini hanno preso parte alle attività sportive, spettacoli e momenti di intrattenimento nello spazio antistante il Palazzetto “Sandro Pertini” e sui campi allestiti per tennis, beach volley, pallavolo, basket e padel. Coinvolte numerose associazioni sportive e di volontariato, con dimostrazioni ed esibizioni nelle rispettive discipline.

La serata ha avuto anche una finalità solidale: raccolti fondi per la Fondazione Italiana Diabete, destinati alla ricerca contro il diabete di tipo 1, iniziativa promossa da Mimmo Di Biase, responsabile regionale FID.

Presenti il sindaco Francesco di Feo, l’assessore allo Sport Giovanni Landriscina e l’Amministrazione comunale. Speaker ufficiale Giuseppe Acquafredda, fiduciario comunale CONI.

Un ringraziamento è stato rivolto a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione.

GAETANO DALOISO