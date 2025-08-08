Barletta si prepara ad un evento senza precedenti: il 29 agosto arriva il “Jogo dos Famosos” con Ronaldinho e le leggende del calcio internazionale

BARLETTA - Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: venerdì 29 agosto 2025, alle ore 20:30, lo Stadio “Cosimo Puttilli” di Barletta accoglierà uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno. In scena andrà il “Jogo dos Famosos”, un match spettacolare che vedrà protagonista Ronaldinho, leggenda del calcio mondiale, insieme a un cast stellare di campioni internazionali. (Film evento - Spot)

Una serata che promette di coniugare sport, spettacolo ed emozione, riunendo in campo alcune delle icone più amate dal pubblico italiano e non solo: Vincenzo Iaquinta, Fabio Quagliarella, Antonio Di Natale, Luca Toni, Nicola Legrottaglie, Aldair e Hernanes, e tanti altri.

Accanto a loro, tanti altri ospiti a sorpresa contribuiranno a rendere questa notte indimenticabile.

L’evento non sarà solo un’occasione per rivivere la magia del calcio, ma anche un importante momento di beneficenza, grazie al coinvolgimento di realtà del territorio e alla promozione di valori come condivisione, inclusione e solidarietà.

I biglietti sono già disponibili sul circuito online https://euro.ingressosa.com/jogo-dos-famosos, e saranno in vendita anche presso il Barletta Store (piazza Federico di Svevia).

📍 Luogo: Stadio “Cosimo Puttilli” - Barletta

🗓 Data: Venerdì 29 agosto 2025

🕗 Orario d’inizio: ore 20:30

Il “Jogo dos Famosos” sarà molto più di una semplice partita: sarà una vera celebrazione del calcio, della passione e del talento che ha unito milioni di tifosi nel mondo.

