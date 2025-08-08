Menu

Info Corriere

___________
  • Slide Barra

Blog post

Margherita di Savoia si prepara all’AperiSalt: musica live, degustazioni, visite guidate e laboratori in spiaggia

MARGHERITA DI SAVOIA - Torna il 19 agosto “AperiSalt”, l’aperitivo estivo organizzato dall’Associazione Salt Fest APS, quest’anno nella nuova location della spiaggia libera al Belvedere (via Valerio). L’evento, patrocinato da Regione Puglia, Puglia Promozione e Comune, proporrà cultura, sport, musica live, degustazioni e attività per bambini.

Il programma prevede alle ore 16 la visita guidata alle saline (a cura di Fare Natura e Pro Loco, su prenotazione), alle ore 18 il laboratorio creativo per bambini di Mucart e l’esibizione live della band Loisa, con aperitivo al tramonto e prodotti tipici locali. Alle ore 19 spazio al SUP al tramonto (prenotazione obbligatoria) e alle ore 20 dj set “Camera quartet”.

Durante la serata sarà visitabile anche la mostra fotografica di Vittorio Emanuele Caccavallo dedicata alle saline, che farà da cornice alle degustazioni e alla musica, per un’esperienza che unisce sapori, immagini e suoni in riva al mare.

Redazione CorriereOfanto.it

Margherita di Savoia Regione Puglia Comune di Margherita di Savoia Puglia Promozione Pro Loco Margherita di Savoia Salt Fest APS AperiSalt Caccavallo Vittorio Emanuele Fare Natura Mucart Loisa Camera quartet