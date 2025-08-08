Margherita di Savoia si prepara all’AperiSalt: musica live, degustazioni, visite guidate e laboratori in spiaggia

MARGHERITA DI SAVOIA - Torna il 19 agosto “AperiSalt”, l’aperitivo estivo organizzato dall’Associazione Salt Fest APS, quest’anno nella nuova location della spiaggia libera al Belvedere (via Valerio). L’evento, patrocinato da Regione Puglia, Puglia Promozione e Comune, proporrà cultura, sport, musica live, degustazioni e attività per bambini.

Il programma prevede alle ore 16 la visita guidata alle saline (a cura di Fare Natura e Pro Loco, su prenotazione), alle ore 18 il laboratorio creativo per bambini di Mucart e l’esibizione live della band Loisa, con aperitivo al tramonto e prodotti tipici locali. Alle ore 19 spazio al SUP al tramonto (prenotazione obbligatoria) e alle ore 20 dj set “Camera quartet”.

Durante la serata sarà visitabile anche la mostra fotografica di Vittorio Emanuele Caccavallo dedicata alle saline, che farà da cornice alle degustazioni e alla musica, per un’esperienza che unisce sapori, immagini e suoni in riva al mare.

