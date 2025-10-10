Canosa di Puglia, il dott. Michele Cornacchia è il nuovo dirigente comandante della Polizia Locale

CANOSA DI PUGLIA - È il dott. Michele Cornacchia il nuovo Dirigente del Corpo della Polizia Locale. Il nuovo Comandante sarà presentato ufficialmente dal sindaco Vito Malcangio e dal vicesindaco con delega alla Polizia Locale, Fedele Lovino, il giorno 21 ottobre alle ore 10.00 presso il Comune di Canosa di Puglia.

Il dott. Cornacchia è stato individuato dal primo cittadino attraverso una procedura selettiva ai sensi dell’articolo 110 del Testo Unico degli Enti Locali. Quarantenne, originario di Gravina, è stato già vicecomandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Locorotondo, nel Barese.

Ha prestato servizio nell’Esercito Italiano, nelle fila del 7° Rgt. Bersaglieri, conducendo contemporaneamente gli studi universitari che lo hanno portato al conseguimento della laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e all’abilitazione alla professione di avvocato.

Nella sua esperienza lavorativa per la Pubblica Amministrazione ha rivestito incarichi presso l’Università degli Studi di Bari, il Comune di Altamura ed è stato al comando delle Polizie Locali di Spinazzola e Irsina.

Comunicato Stampa Comune di Canosa di Puglia