Trinitapoli, dal 20 ottobre riduzioni di pressione idrica: il Comune invita ad un consumo d’acqua più responsabile

TRINITAPOLI - Come comunicato dall’Acquedotto Pugliese, a partire da lunedì 20 ottobre prossimo saranno attuate nuove riduzioni di pressione su tutta la rete idrica comunale. Il provvedimento, che interesserà l’intero territorio, si rende necessario per prevenire misure più drastiche, come le turnazioni nell’erogazione dell’acqua.
L’Amministrazione invita la cittadinanza alla massima collaborazione, adottando comportamenti responsabili e contenendo i consumi. In particolare, si raccomanda di evitare sprechi e di dotarsi, ove possibile, di un impianto di autoclave, utile a garantire la distribuzione dell’acqua ai piani alti degli edifici.
«Ogni gesto conta - si legge nella nota diffusa dal Comune -: meno acqua verrà consumata da tutti, più sarà possibile allontanare il rischio di emergenza idrica».
L’Amministrazione rinnova infine l’appello al senso civico e alla collaborazione collettiva, affinché attraverso l’impegno condiviso si possa tutelare una risorsa vitale e affrontare con responsabilità la fase di criticità in corso.
Redazione CorriereOfanto.it