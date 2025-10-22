“Un uomo, un maestro e la sua terra”: omaggio a Michele Romanelli. Sabato 25 ottobre, l’evento promosso dall’associazione Terra Salis

MARGHERITA DI SAVOIA - Si terrà sabato 25 ottobre prossimo, alle ore 19.30, presso l’Auditorium dell’Istituto “Aldo Moro” (ingresso da via Luigi Vanvitelli), l’evento culturale dal titolo “Un uomo, un maestro e la sua terra”, dedicato al maestro Michele Romanelli.

Nato e vissuto a Margherita di Savoia, dove ha insegnato presso la scuola elementare, Michele Romanelli (1923-2021) è stato un uomo dai molteplici interessi e dalle passioni vivissime. Amante dei classici latini e greci, della letteratura italiana e straniera e dei romanzi polizieschi, fu anche fine enigmista, cinefilo, jazzofilo e pittore. Nel corso della sua vita compose numerose poesie in vernacolo, autentica espressione del profondo attaccamento alle bellezze naturali del territorio, alla fede e ai valori del popolo salinaro, ai ricordi personali e all’amore per la famiglia.

L’iniziativa dedicata al maestro Romanelli è promossa dall’Associazione di Cultura e Tradizioni Salinare “Terra Salis”, in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Aldo Moro”, con il patrocinio del Comune di Margherita di Savoia e di Puglia Culture.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco avv. Bernardo Lodispoto e della dirigente scolastica prof.ssa Anna Lamacchia, interverranno: Antonio Di Domenico, presidente UNITRE; Carlo Tavani, docente di Lettere e Storia dell’Arte; Maria Tommasa Francavilla, presidente di “Terra Salis”; e Ruggiero Andreozzi, socio della stessa associazione, che proporrà alcune poesie di Michele Romanelli in vernacolo salinaro.

A moderare l’incontro sarà la prof.ssa Sabrina Damato, docente di Lettere, con la partecipazione di KinderBallet ed Enza Capacchione.

L’appuntamento offrirà un momento di riflessione e approfondimento sul contributo culturale del maestro Michele Romanelli, con l’intento di conservarne la memoria e valorizzare il legame con la comunità di Margherita di Savoia.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

