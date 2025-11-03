I quattro vincitori delle prove concorsuali svolte a settembre prendono servizio presso il Comune di Margherita di Savoia

MARGHERITA DI SAVOIA - Con la presa di servizio da parte della quarta unità risultata vincitrice a seguito delle prove concorsuali svoltesi ai primi di settembre, la dotazione organica del Comune di Margherita di Savoia si arricchisce di nuove figure professionali. Si tratta, in particolare, di due istruttori amministrativi, un istruttore amministrativo contabile e un istruttore tecnico.

Il Sindaco di Margherita di Savoia, avv. Bernardo Lodispoto, porge il benvenuto ai nuovi dipendenti comunali: «Queste nuove assunzioni si aggiungono a quelle dei tre funzionari vincitori delle prove concorsuali svoltesi a fine luglio e vanno a sommarsi a quelle dei mesi scorsi relative a quattro nuove unità per il Corpo di Polizia Locale più il nuovo Comandante ed al personale assunto presso l’ufficio manutenzione e l’ufficio notifiche. Nel giro di poco tempo la nostra amministrazione comunale ha dunque provveduto a dotarsi di ben quindici nuovi dipendenti a tempo indeterminato, attestando la ritrovata capacità, dopo circa quarant’anni, da parte del nostro Ente di poter indire concorsi pubblici. Ma non finisce qui poiché a novembre si svolgeranno le prove concorsuali per la copertura di altri tre posti a tempo pieno e indeterminato per dirigenti delle aree economico-finanziaria, giuridico-amministrativa e tecnica. Tutto questo lo si deve all’opera di risanamento economico che la nostra amministrazione ha condotto sin dall’inizio del primo mandato, nel 2018, quando abbiamo ereditato una situazione di dissesto economico-finanziario ed una dotazione organica ai minimi termini: possiamo dire di aver mantenuto un altro impegno nei confronti della cittadinanza. Ai nuovi assunti i miei più calorosi auguri di buon lavoro!».

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO