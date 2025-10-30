Domenica 2 novembre, Commemorazione dei Defunti: al Cimitero comunale celebrazione eucaristica e processione con autorità e confraternite

TRINITAPOLI - Si terrà domenica 2 novembre prossimo, presso il Cimitero comunale, la tradizionale cerimonia in occasione della Commemorazione dei Defunti. L’iniziativa, momento particolarmente sentito dalla comunità, avrà inizio alle ore 15:30 con una Concelebrazione Eucaristica officiata da padre Francesco Milillo, parroco dell’Immacolata.

Alla celebrazione prenderanno parte le autorità comunali, tra cui il sindaco Francesco di Feo, la presidente del Consiglio comunale Loredana Lionetti, la Giunta e l’intero Consiglio. A seguire, si svolgerà la processione con il Santo Legno della Croce lungo i viali del cimitero e la benedizione dei luoghi, con la partecipazione delle Confraternite cittadine e dei fedeli.

«La ricorrenza del 2 novembre rappresenta per la nostra comunità un momento di raccoglimento e di profonda riflessione», ha dichiarato il sindaco di Feo, sottolineando la valenza civica e comunitaria dell’appuntamento. «In questa giornata, cittadini, familiari e amici si uniscono nel ricordo di coloro che ci hanno preceduto, rendendo omaggio al loro esempio e al contributo che ciascuno ha saputo offrire alla crescita della collettività».

Particolare attenzione è rivolta alla cura del luogo sacro, come ribadito dall’assessore ai Servizi Cimiteriali, Tonia Iodice: «Ogni anno ci impegniamo affinché il Cimitero comunale sia accogliente e decoroso, un luogo di memoria e di affetto dove i cittadini possano ritrovare serenità nel ricordo dei propri cari. La cura degli spazi e il rispetto dei luoghi sacri sono segni concreti dell’attenzione che l’Amministrazione dedica alla comunità».

A chiusura, il sindaco ha rimarcato il valore simbolico della giornata: «La Commemorazione dei Defunti non è soltanto un rito, ma un segno di continuità e di rispetto verso la memoria e i valori che costituiscono le fondamenta della nostra identità civica. Ricordare insieme rafforza il senso di appartenenza e la consapevolezza delle nostre radici».

Redazione CorriereOfanto.it