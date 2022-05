Margherita di Savoia, i Carabinieri nelle principali vie del centro cittadino: controlli a tutto campo contro i furti di autovetture

MARGHERITA DI SAVOIA - Proseguono serrati i controlli nella cittadina di Margherita di Savoia da parte dei Carabinieri della Compagnia di Barletta, volti al pattugliamento delle principali arterie di comunicazione per contrastare l’annosa problematica dei furti di autovetture. Il dispositivo messo in atto nella serata di sabato, composto nello specifico dai militari della Stazione di Margherita di Savoia, da quelli del N.O.R. - Sezione Radiomobile della Compagnia, e da personale della Squadra di Intervento Operativo dell’11° Reggimento Carabinieri “Puglia”, ha svolto numerosi posti di controllo in modo particolare nei luoghi di spaccio e di ritrovo dei più giovani, servendosi dell’ausilio della Stazione Mobile, elemento estremamente utile per avvicinare l’Arma ai cittadini e alle loro esigenze sul territorio. (Foto)

Al termine del servizio, proseguito per tutto l’arco serale, i Carabinieri hanno proceduto all’identificazione di oltre 50 persone e al controllo di 25 autovetture; sono stati messi in atto 4 posti di controllo a doppio senso di marcia, ove sono state elevate 4 sanzioni al Codice della Strada e in particolare: un Art. 180 (documenti di circolazione), un Art. 186 (guida sotto l’influenza di alcool) e due Art. 172 (uso delle cinture di sicurezza).

Numerosi controlli sono stati effettuati anche agli arrestati domiciliari e ai sorvegliati speciali di PS. I servizi, nei locali e nelle aree cittadine interessate dalla Movida, continueranno anche nelle prossime settimane. In particolare, è in atto la predisposizione di un mirato dispositivo, realizzato unitamente ai reparti speciali dell’Arma e alla collaborazione della Polizia Locale di Margherita, indirizzato ad imprimere ancora maggior efficacia nel concreto contrasto ai furti di autovetture.

Comando Provinciale Carabinieri di Barletta-Andria-Trani