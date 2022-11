Trinitapoli, ulteriore sinergia per la sicurezza: controlli congiunti di Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato

TRINITAPOLI - Si è svolto nella serata di ieri a Trinitapoli il primo servizio di pattugliamento congiunto, in orario pomeridiano-serale, effettuato dal personale dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato. Controlli che si sono avvalsi, tra l’altro, anche dell’utilizzo dell’etilometro per scongiurare conseguenze anche fatali provocate dalla guida in stato di ebbrezza e normalmente già in uso per rilievi post incidente e altri servizi di controllo. Numerose le autovetture fermate e controllate dalle Forze dell’Ordine che hanno suddiviso il territorio in aree di intervento svolgendo altresì, in alcuni casi, più approfondite perquisizioni personali e veicolari.

Il dispositivo è stato realizzato in orario pomeridiano-serale, con il preciso scopo di garantire una ulteriore e sempre più completa cornice di sicurezza, attraverso un controllo ancor più capillare delle zone nevralgiche del centro cittadino di Trinitapoli, così da impedire, tra l’altro, la commissione di illeciti da parte dei partecipanti alla cosiddetta “movida”.

La presenza intensificata delle Forze dell’Ordine durante il weekend ha lo scopo di prevenire e contrastare altresì la microcriminalità, gli atti di vandalismo, il disturbo della quiete pubblica, l’abuso di sostanze stupefacenti e di bevande alcoliche, soprattutto da parte dei giovani e giovanissimi che si riuniscono nelle principali piazze della cittadina.

L’attività di controllo ha interessato tra le altre ancora una volta le aree di abituale ritrovo e incontro di numerosi giovani trinitapolesi nonché tutte le zone ad esse limitrofe, nelle quali si è svolta la capillare attività delle Forze dell’Ordine tesa a scongiurare turbative al regolare svolgimento del momento relazionale tra i ragazzi.

Il personale operante ha così svolto accurati controlli tra i frequentatori dei luoghi ove sono maggiormente presenti i giovani trinitapolesi, nonché di alcuni locali maggiormente frequentati, assicurando presenza e soprattutto visibilità in prossimità delle principali aree di ritrovo. Nel corso dell’intero servizio sono state identificate e controllate 154 persone, di cui 41 con pregiudizi di Polizia, 68 veicoli, elevate 8 contravvenzioni ai sensi del Codice della Strada di cui 2 velocipedi sottoposti a fermo amministrativo, 6 esercizi pubblici controllati. Inoltre, sono state effettuate 4 perquisizioni personali.

I servizi straordinari, mirati alla prevenzione e controllo del territorio, continueranno nei prossimi giorni al fine di garantire la sicurezza dei cittadini.

Comunicato Stampa Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato