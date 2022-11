Weekend sicuro, continuano i controlli dei Carabinieri nella BAT: focus su Margherita di Savoia

MARGHERITA DI SAVOIA - Nell’ultimo week end i Carabinieri della Stazione di Margherita di Savoia, con il supporto dei colleghi della Sezione Radiomobile e delle Stazioni di Barletta e San Ferdinando di Puglia, giunti dalle limitrofe cittadine per le esigenze di perlustrazione del territorio, hanno intensificato i controlli nelle zone della c.d. movida margheritana, al fine di contrastare i reati in genere, soprattutto quelli di tipo predatorio e quelli connessi al traffico di sostanze stupefacenti.

Durante l’attività di controllo a largo raggio, che ha interessato contemporaneamente anche il territorio dei comuni di Barletta e San Ferdinando di Puglia, i Carabinieri della Compagnia di Barletta hanno altresì proceduto al controllo di alcuni locali proprio a Margherita di Savoia, identificando oltre 70 persone.

Inoltre, nell’ambito del medesimo servizio, nel corso dell’attività finalizzata al contrasto all’uso e al traffico di sostanze stupefacenti, i Carabinieri hanno proceduto a 8 perquisizioni tra personali e veicolari nonché controllato alcuni soggetti sottoposti agli arresti domiciliari. Nel corso del servizio sono state elevate 4 sanzioni al Codice della strada.

Complessivamente, al termine del servizio, i militari hanno eseguito 3 segnalazioni alla competente Prefettura per altrettanti soggetti trovati in possesso di sostanza stupefacente, giudicata per uso personale e sono state elevate sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.

Il servizio di alto impatto svolto dai militari della dell’Arma continuerà regolarmente nelle prossime settimane, anche nei restanti comuni della BAT, ma sempre con un focus particolare verso le piccole realtà urbane, per garantire maggiore sicurezza e vicinanza ai nostri cittadini.

Comando Provinciale Carabinieri di Barletta-Andria-Trani