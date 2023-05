L’annuncio di Giovanni Leone riaccende la grande passione cittadina: “Riporto il calcio a Margherita di Savoia”

MARGHERITA DI SAVOIA - Una squadra di calcio ad 11 per unire e rilanciare l’orgoglio del paese: “Voglio riportare il calcio a Margherita di Savoia”. È l’annuncio dell’imprenditore Giovanni Leone.

“L’entusiasmo spasmodico delle vicine Cerignola e Barletta per il gioco più amato del mondo - sottolinea Giovanni Leone - da tempo mi ha portato a riflettere sulla possibilità di dar vita a una società modello per il nostro territorio, che porti in alto il nome del nostro amato paese”.

“Regalare sport e aggregazione - continua Giovanni Leone -, la felicità e la spensieratezza di una partita di calcio, soprattutto ai più piccoli, non ha prezzo”.

“La soddisfazione più grande - ribadisce l’imprenditore margheritano - sarebbe dare un’opportunità ai tanti giovani del nostro paese, togliendoli dalla strada e offrendo loro una casa sicura dove poter crescere, imparare, socializzare, apprendere i sani valori dello sport, della competizione, della vita”.

“La mia idea - precisa Giovanni Leone - è quella di una società modello per serietà, organizzazione e professionalità, che militi nelle categorie dilettantistiche, sfornando giovani talenti e collaborando con i maggiori club di Puglia e d’Italia”.

“È un sogno che mi porto dentro sin da quando ero bambino e che cercherò di realizzare a breve”, conclude Giovanni Leone.

Redazione CorriereOfanto.it