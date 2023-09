Da lunedì 18 settembre, interventi di miglioramento sulla rete fognaria dell’abitato da parte di AQP

MARGHERITA DI SAVOIA - I tecnici AQP hanno avviato, a seguito di un pressante interessamento dell’amministrazione comunale, una campagna di ricognizione nell’abitato di Margherita di Savoia finalizzata a risolvere le criticità della rete fognaria ed articolata in più fasi: a partire da lunedì 18 settembre saranno avviati interventi di pulizia straordinaria delle condotte, a seguire saranno eseguiti i rilievi e le indagini preliminari per il progetto di razionalizzazione ed adeguamento ed infine in breve tempo sarà avviata la fase di cantierizzazione delle opere, che non prevede oneri a carico del Comune.

«L’AQP continua ad essere un interlocutore di fondamentale importanza per il Comune di Margherita di Savoia - dichiara il Sindaco, avv. Bernardo Lodispoto - e prosegue con una politica di interventi tesi a migliorare la qualità dei servizi nel nostro territorio. Siamo veramente felici ed orgogliosi di tale attenzione ed abbiamo fiducia che, grazie a questi interventi, potranno essere definitivamente risolte le problematiche che da decenni riguardano la nostra città ed in particolare la situazione relativa a Corso Vittorio Emanuele, irrisolta da moltissimi anni: tutto questo fa definitivamente chiarezza, sgombrando il campo da illazioni gratuite e mai provate nel corso di questi anni. Ringrazio pertanto il Presidente del Consiglio d’Amministrazione AQP Domenico Laforgia e la direttrice generale Francesca Portincasa per questa continua, puntuale ed efficace sinergia istituzionale che trova attuazione tramite gli ingegneri Piervito Lagioia, Francesco Avitto e Giuseppe Cortellino della struttura territoriale operativa Bari/BAT dell’Acquedotto Pugliese».

