Il senatore Damiani conferma: ministro Piantedosi prossimamente a Barletta in risposta all’escalation della criminalità nel nostro territorio

BARLETTA - Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sarà prossimamente a Barletta, presso la Prefettura della BAT. Lo ha annunciato oggi, 12 ottobre, al termine del Question Time, rispondendo a una interrogazione del senatore Dario Damiani.

“Ho interrogato il ministro Piantedosi in merito alle misure che il governo intende mettere in campo per la lotta alla criminalità nel nostro territorio. I dati sui reati commessi nelle nostre città sono purtroppo allarmanti e in crescita; fotografano una realtà sempre più caratterizzata da insicurezza per i nostri cittadini, vittime di danni ai loro beni come accade per l’amaro primato dei furti di auto, ma anche di reati più gravi come aggressioni e omicidi - dichiara il senatore di Forza Italia -. Il ministro Piantedosi ha confermato che verrà personalmente a Barletta nelle prossime settimane: lo ringrazio per l’attenzione e la disponibilità”, conclude Damiani.

Comunicato Stampa