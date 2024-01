Il Gen. Del Monaco in visita alla Compagnia Carabinieri di Barletta

BARLETTA - Nel pomeriggio di ieri il Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, Comandante della Legione Carabinieri “Puglia”, ha visitato la caserma sede del Comando Compagnia Carabinieri di Barletta. Ad attenderlo presso la storica sede di via Pappalettere, gli Ufficiali al Comando della Compagnia e del N.O.R., i Comandanti della Sezione Operativa e Radiomobile, i Comandanti delle Stazioni di Barletta, Trinitapoli, San Ferdinando di Puglia e Margherita di Savoia, il personale in servizio a Barletta, nonché il presidente della locale Associazione Nazionale Carabinieri.

Nella circostanza, l’alto Ufficiale ha salutato i presenti, rivolgendo loro espressioni di soddisfazione e ringraziamento per il quotidiano impegno sul territorio. Ha poi aggiunto come la consapevolezza di rivestire un ruolo sociale di riferimento insieme alla passione nell’interpretare ciascuno il proprio incarico costituiscano elementi imprescindibili dell’essere Carabiniere. Nel suo intervento il Generale ha richiamato - in ultimo - i valori su cui si fonda il servizio dell’Arma, sottolineando in particolar modo l’importanza dell’ascolto attivo, del dialogo e della prossimità alle comunità, quali elementi qualificanti per un’efficace attività di rassicurazione sociale. Il generale Del Monaco, dopo aver visitato tutti gli uffici del Comando Compagnia, soffermandosi con i carabinieri presenti, ha incontrato il Presidente della locale Associazione Nazionale Carabinieri per un saluto e un ringraziamento per la proficua collaborazione con l’Arma barlettana.

Comunicato Stampa Comando Provinciale Carabinieri di Barletta-Andria-Trani