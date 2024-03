Terminati i lavori sulla pavimentazione stradale in via Milano. Cicolella: “In partenza gli interventi per la colmatura delle buche”

CERIGNOLA - Sono terminati i lavori di rifacimento dell’intera sede stradale in via Milano, precedentemente interessata dall’ammodernamento della rete dei sottoservizi.

Il ripristino integrale della pavimentazione è una delle condizioni contrattuali poste dal Comune di Cerignola alle ditte dei servizi che effettuano lavori di manutenzione lungo le strade cittadine. Il servizio è a costo zero per i cittadini, ai quali è così garantita maggiore sicurezza.

Terminato l’intervento in via Milano, nei prossimi giorni partiranno i lavori di rifacimento in via Cola di Rienzo. Inoltre, l’azienda ha già comunicato che analoghi interventi saranno realizzati in via Puglie e via XX Settembre, due importanti arterie per il traffico cittadino, al termine delle operazioni di ammodernamento della rete elettrica.

“Stiamo vigilando sul rispetto delle tempistiche dei lavori, per ridurre così al massimo i rallentamenti alla circolazione, come sulla realizzazione celere del rifacimento delle strade, a garanzia della sicurezza dei cittadini. Vogliamo rassicurare tutti, inoltre, che al termine di tutte le operazioni è prevista anche l’installazione di segnaletica orizzontale e verticale.

Colgo l’occasione per annunciare che non appena le condizioni metereologiche lo permetteranno, partiremo con una serie di interventi per la colmatura delle buche. L’invito ai cittadini è quello di farci arrivare le loro segnalazioni circostanziate per aiutarci a mappare gli interventi più urgenti”, ha dichiarato l’assessora alla Sicurezza Teresa Cicolella.

Comunicato Stampa Comune di Cerignola