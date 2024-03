Margherita di Savoia, in corso gli interventi di miglioramento della viabilità urbana ed extraurbana

MARGHERITA DI SAVOIA - Importanti interventi di miglioramento della viabilità urbana ed extraurbana sono in corso a Margherita di Savoia.

Hanno avuto inizio i lavori di risistemazione della segnaletica, sia orizzontale che verticale, a servizio della rotatoria posta all’imbocco della SP 5 per Barletta in modo da sostituire quella deterioratasi col tempo a causa degli agenti atmosferici o divelta in qualche caso da automobilisti imprudenti. L’area verrà inoltre dotata di nuove e più eleganti isole spartitraffico e della segnaletica direzionale in grado di indirizzare al meglio i turisti in viaggio lungo le direttrici nord e sud.

Una volta concluso questo primo intervento saranno avviati i lavori per il miglioramento della viabilità all’altezza dell’incrocio tra Via Vanvitelli, Via Canne e Via Ettore Maiorana: verrà innanzitutto rimosso il pastorale della pubblica illuminazione posto all’incrocio e si provvederà ad allineare la rotatoria agli effettivi assi di viabilità allungando l’isola spartitraffico di via Canne e realizzando una rotatoria temporanea che non vada ad intersecare le traiettorie del traffico veicolare. Verranno inoltre predisposti appositi passaggi pedonali con indicazioni luminose e segnali di precedenza per garantire la massima sicurezza di automobilisti e pedoni.

«Con l’avvicinarsi della primavera - ha dichiarato il Sindaco di Margherita di Savoia avv. Bernardo Lodispoto - ed in previsione dell’incremento del traffico che si avrà già dalla settimana di Pasqua, si è reso necessario ed improcrastinabile provvedere alla risistemazione della segnaletica orizzontale e verticale situata in prossimità della rotatoria posta a sud dell’abitato lungo la direttrice che dalla SP 5 conduce verso Barletta. Allo stesso modo abbiamo ritenuto di dover provvedere ad una sperimentazione provvisoria, finalizzata a una rimodulazione dei flussi di traffico all’intersezione tra Via Vanvitelli, Via Canne e Via Ettore Maiorana dove attualmente si trova una rotatoria fuori asse che rende quell’incrocio molto pericoloso. Se le risultanze di tale sperimentazione dovessero risultare positive renderemo l’intervento permanente con la realizzazione di una nuova rotatoria in grado di garantire un migliore e più sicuro deflusso del traffico tra Zona Regina, Via Barletta e l’area che si affaccia su Via Paolo Stimolo e che rende quella zona una delle più densamente trafficate. Per quanto riguarda infine l’arredo urbano, a breve inizieranno i lavori per l’installazione di circa 40 panchine nuove».

