Terminati i lavori di pavimentazione stradale in via Cola di Rienzo. Presto in Consiglio comunale il regolamento per le manomissioni stradali

CERIGNOLA - Sono terminati in pochi giorni i lavori per il rifacimento della pavimentazione stradale di via Cola di Rienzo, area su cui sono stati realizzati interventi per migliorare i servizi pubblici a rete.

“È un grande servizio che rendiamo alla città, grazie alla collaborazione delle aziende che stanno svolgendo i lavori, cercando di minimizzare i disagi e procedendo con grande velocità al ripristino del manto stradale. Colgo l’occasione per sottolineare che, dopo un rapido e positivo passaggio in commissione consiliare, nel prossimo consiglio comunale presenterò, insieme all’assessore ai Lavori Pubblici, Michele Lasalvia, il nuovo regolamento per le manomissioni stradali. Si tratta di uno strumento innovativo per la nostra città, mai adottato in precedenza, che si basa su un concetto semplice: chiunque debba effettuare lavori sulle nostre strade, deve garantirne anche il ripristino, in caso contrario andrà incontro a sanzioni, anche dure”, dichiara l’assessora alla Viabilità, Teresa Cicolella.

Comunicato Stampa Comune di Cerignola